Ex-namorado ameaça jovem, causa confusão no plantão policial a e acaba preso em flagrante

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (9), em São Carlos, após ameaçar e ofender moralmente sua ex-namorada, de 19 anos, em seu local de trabalho.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem relatava os fatos na delegacia quando o suspeito chegou ao local bastante alterado. Para evitar contato direto entre as partes, ele foi colocado em uma sala separada, mas passou a chutar a porta e o gradeamento, além de dar cabeçadas contra os objetos.

Durante o procedimento policial, o homem cuspiu duas vezes contra um policial civil e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santa Felícia, acompanhado do pai, para atendimento médico. No local, resistiu a receber injeção e recusou a realização de curativos.

Após a medicação, voltou à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça, dano ao patrimônio público e violência doméstica. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.

Leia Também