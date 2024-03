Ex-namorado ameaça de morte mulher no Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 25 anos, bem como a irmã dele, de 28 anos, são acusados de ameaçar de morte uma mulher de 20 anos. O caso teria ocorrido por volta das 20h30 desta quarta-feira, 13, no Cidade Aracy.

A vítima disse que chegou a ter relacionamento por dois meses com o acusado e neste período chegou a apanhar várias vezes e ser ameaçada de morte. Porém não fez nenhum registro policial por medo.

No início do ano encerrou o relacionamento. Porém, a irmã do acusado passou a ameaça-la. Desde então tem sido importunada por ambos e na noite desta quarta-feira, o acusado teria ido na casa da mãe da vítima para proferir novas ameaças de morte. Temendo pela vida, ela procurou a CPJ para registrar boletim de ocorrência e procurar ajuda policial.

