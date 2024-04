Ex-namorado acusado de feminicídio é preso em cidade da região

Geny foi assassinada com uma facada no tórax - Crédito: Arquivo pessoal

Policiais militares de Matão prenderam nesta quinta-feira, 11, um homem de 27 anos, acusado de ter matado com uma facada no tórax Geny Pereira de Azevedo, 41 anos. O crime de feminicídio aconteceu no dia 25 de fevereiro na rua José Borsetti, em Matão e o suspeito foi abordado em uma propriedade rural no distrito de São Lourenço do Turvo.

Doze policiais militares participaram da ação e cumpriram um mandado de prisão temporária do acusado que era ex-namorado da vítima.

As investigações foram comandadas pelo delegado da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Matão, Alexandro Santos de Lima e segundo o delegado, o acusado teria confessado o crime. Posteriormente foi encaminhado à delegacia pública de Santa Ernestina.

Leia Também