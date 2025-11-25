Ex-marido embriagado invade residência, agride mulher e é detido pela PM na avenida Morumbi

Uma mulher de 49 anos foi vítima de violência doméstica na tarde desta terça-feira (25) em uma residência localizada na Avenida Morumbi, em São Carlos. O agressor, seu ex-marido de 51 anos, acabou detido pela Polícia Militar após uma série de ataques e ameaças.

A PM foi acionada via COPOM depois que vizinhos denunciaram que o homem estaria arremessando pedras contra a casa e se comportando de maneira agressiva. No local, a vítima relatou que, desde o dia anterior, o ex-companheiro vinha apresentando comportamento violento sob efeito de drogas, quebrando objetos e fazendo ameaças constantes.

Nesta terça-feira, ele retornou visivelmente embriagado, pulou o portão da residência e tentou agredi-la, sendo contido pelo filho da vítima. Quando a mulher tentava fechar o portão, o homem desferiu um chute para tentar invadir novamente, provocando uma lesão no polegar da mão direita dela. Em seguida, voltou a arremessar pedras contra o imóvel.

Durante o atendimento da ocorrência, o autor retornou ao local ainda mais alterado, totalmente ébrio e agressivo. Ele apresentava escoriações pelo corpo e precisou ser algemado para garantir a segurança dele próprio e dos policiais.

As partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A delegada de plantão, Dra. Beatriz Mendes Pereira Lopes, registrou o boletim de ocorrência e manteve o agressor à disposição da Justiça.

