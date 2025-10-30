(16) 99963-6036
quinta, 30 de outubro de 2025
São Carlos

Ex-funcionária é acusada de desviar cerca de R$ 14 mil de academia

30 Out 2025 - 15h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caso está sendo investigado pelo 3&ordm; e 5&ordm; DPs - Crédito: Maycon MaximinoCaso está sendo investigado pelo 3º e 5º DPs - Crédito: Maycon Maximino

Uma funcionária está sendo acusada de desviar aproximadamente R$ 14 mil de uma academia da cidade. De acordo com o proprietário da academia que falou com exclusividade ao SCA, a mulher era responsável pela administração do local e, ao verificar a movimentação financeira, ele percebeu a falta de valores no caixa. Questionada, a ex-funcionária teria alegado que havia “pegado emprestado” o dinheiro, pedido que inicialmente foi aceito pelo dono.

Com o passar do tempo, o empresário descobriu que a mulher também estaria pedindo dinheiro emprestado a outros funcionários e até a alunos da academia. A investigação ainda aponta que ela teria levado uma segunda máquina de cartão para o local, usando-a para receber pagamentos diretamente dos clientes sem repassar os valores à empresa.

Diante das irregularidades, a funcionária foi desligada e o caso foi comunicado à Polícia Civil, que agora apura os fatos. O empresário apresentou documentos, testemunhas e demais provas para comprovar o ocorrido. 

Leia Também

Ladrão é preso pela GCM após furtar botijão de gás
Jardim Bandeirantes 17h46 - 30 Out 2025

Ladrão é preso pela GCM após furtar botijão de gás

Cadela K9 Índia ajuda GCM a localizar grande quantidade de drogas no Santa Angelina
Segurança13h54 - 30 Out 2025

Cadela K9 Índia ajuda GCM a localizar grande quantidade de drogas no Santa Angelina

Câmera flagra dupla derrubando luminária e furtando fiação na Praça da Estação em São Carlos
Veja vídeo 11h20 - 30 Out 2025

Câmera flagra dupla derrubando luminária e furtando fiação na Praça da Estação em São Carlos

Criança de 3 anos se engasga com pipoca e é salva por vizinhos no Aracy 2
Segurança09h58 - 30 Out 2025

Criança de 3 anos se engasga com pipoca e é salva por vizinhos no Aracy 2

Duas pessoas são assaltadas no Cidade Jardim e têm mochilas e pertences levados por dupla armada
Segurança09h46 - 30 Out 2025

Duas pessoas são assaltadas no Cidade Jardim e têm mochilas e pertences levados por dupla armada

Últimas Notícias