Ex-funcionária é acusada de desviar cerca de R$ 14 mil de academia

Caso está sendo investigado pelo 3º e 5º DPs - Crédito: Maycon Maximino

Uma funcionária está sendo acusada de desviar aproximadamente R$ 14 mil de uma academia da cidade. De acordo com o proprietário da academia que falou com exclusividade ao SCA, a mulher era responsável pela administração do local e, ao verificar a movimentação financeira, ele percebeu a falta de valores no caixa. Questionada, a ex-funcionária teria alegado que havia “pegado emprestado” o dinheiro, pedido que inicialmente foi aceito pelo dono.

Com o passar do tempo, o empresário descobriu que a mulher também estaria pedindo dinheiro emprestado a outros funcionários e até a alunos da academia. A investigação ainda aponta que ela teria levado uma segunda máquina de cartão para o local, usando-a para receber pagamentos diretamente dos clientes sem repassar os valores à empresa.

Diante das irregularidades, a funcionária foi desligada e o caso foi comunicado à Polícia Civil, que agora apura os fatos. O empresário apresentou documentos, testemunhas e demais provas para comprovar o ocorrido.

