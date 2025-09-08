(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Segurança

Ex-companheiro invade casa em condomínio e danifica porta em São Carlos

08 Set 2025 - 09h15Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 29 anos procurou a Polícia Civil neste domingo (7) para denunciar que seu ex-companheiro, de 28 anos, descumpriu novamente uma medida protetiva em vigor contra ele. O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que manteve relacionamento por três anos com o investigado, com quem tem dois filhos pequenos, de 2 anos e 6 meses e de 1 ano e 6 meses. Ela afirmou que o homem já havia sido preso anteriormente por descumprir a medida judicial e também por não pagamento de pensão alimentícia, sendo liberado há cerca de um mês.

Ainda de acordo com a denúncia, desde que saiu da prisão, o investigado tem enviado mensagens e comparecido à residência dela, geralmente após consumir bebidas alcoólicas, ameaçando que, caso a veja com outra pessoa, matará os dois. No último dia 2, o homem teria danificado o celular da vítima ao arremessá-lo no chão.

Na madrugada deste domingo (7), por volta das 2h, o suspeito teria invadido o condomínio onde ela mora, danificado a porta da residência e deixado o cachorro trancado no quintal. O segurança acionou a Polícia Militar, mas o homem não foi localizado.

A vítima teme por sua integridade física e pediu providências. O caso será investigado e ela foi orientada quanto ao prazo legal para eventual ação judicial.

