Estudante registra BO após ser agredida durante festa universitária na UFSCar

Caso de calúnia foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma jovem de 24 anos registrou boletim de ocorrência por lesão corporal após ter sido agredida durante uma festa na madrugada desta sexta-feira (11), no campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

De acordo com o relato à Polícia Civil, a vítima é estudante da instituição e participava de um evento festivo, conhecido como “festa do palquinho”. Por volta das 4h20, ela teria se envolvido em uma discussão com um jovem de 23 anos, com quem possui um relacionamento. Durante a briga, um outro estudante, também de 23 anos, se aproximou alegando ser amigo do rapaz e começou a filmar a jovem com o celular.

A vítima tentou impedir a gravação e, ao tentar retirar o aparelho das mãos do estudante, acabou sendo agredida com um chute no peito, o que a derrubou ao chão. Ela não sofreu ferimentos graves, mas procurou a delegacia para registrar o caso.

