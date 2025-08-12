(16) 99963-6036
terça, 12 de agosto de 2025
São Carlos

Estudante registra BO alegando ter recebido e-mails de cunho sexual de outro aluno

12 Ago 2025 - 09h04Por Da redação
Computador - Crédito: divulgaçãoComputador - Crédito: divulgação

Uma estudante de 32 anos, recém-ingressante no curso de Big Data de uma faculdade técnica de São Carlos, procurou a Polícia Civil para relatar que vem recebendo e-mails com conteúdo desrespeitoso, homofóbico e de cunho sexual, enviados por outro aluno do mesmo curso.

Segundo o boletim de ocorrência, o primeiro contato aconteceu no dia 2 de agosto, por volta das 11h, antes mesmo do início das aulas. Na mensagem, cujo título era sugestivo, o autor teria declarado interesse em manter relações sexuais com a vítima, citando artigos científicos para justificar o conteúdo.

Após o início das aulas, em 6 de agosto, a vítima afirma ter recebido outros dois e-mails com linguagem ainda mais vulgar, incluindo expressões ofensivas e comentários de cunho sexual explícito. O homem também teria enviado mensagens com trechos de leis e artigos do Código Penal, aparentemente para desencorajar denúncias.

A estudante relatou ainda ter recebido cópias de e-mails nos quais o mesmo remetente dirigia ofensas e ameaças a outro aluno.

