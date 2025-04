Estudante é vítima de bullying em escola em São Carlos

Compartilhar no facebook

Combate ao bullying - Crédito: Freepik

Uma estudante teria sido vítima de bullying em uma escola localizada na Vila Nery, em São Carlos. O caso teria ocorrido na manhã desta segunda-feira, 28.

A mãe da vítima formulou queixa-crime na CPJ salientando que a filha estaria na sala de aula, quando dois colegas de classe começaram a zombar do seu peso, deixando-a revoltada e triste.

A garota entrou em contato com a mãe que orientou a estudante a procurar a secretaria da instituição de ensino. A mãe afirmou ter ido à escola onde foi orientada a fazer um boletim de ocorrência para as providências cabíveis. Disse ainda que a filha não sente vontade de retornar à escola devido as “brincadeiras” preconceituosas.

Lei que criminaliza bullying prevê pena de até quatro anos de prisão

Uma lei que entrou em vigor no ano passado define o bullying como crime. O objetivo é inibir essa prática nas escolas e, principalmente, no mundo virtual, onde o Brasil está no topo da lista nesse assunto.

A palavra bullying é de origem inglesa e faz referência a alguém que é valentão, brigão ou tirano. Já a terminação “ing” da palavra indica uma ação contínua, ou seja, que acontece no presente e segue acontecendo. Então, o bullying é o ato contínuo e intencional de opressão, humilhação, discriminação, tirania e agressão para intimidar uma pessoa.

