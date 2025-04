Estudante é flagrado com entorpecentes próximo ao "Álvaro Guião"

Compartilhar no facebook

Os apetrechos e a droga que estavam com o estudante foram apreendidos - Crédito: Maycon Maximino

Um estudante de 17 anos foi flagrado com maconha na manhã desta terça-feira, 15, próximo a Escola Estadual “Dr. Álvaro Guião”, no centro de São Carlos.

Uma denúncia anônima levou PMs da Ronda Escolar até um grupo de 10 estudantes que estavam em atitude suspeita na rua Padre Teixeira, a uma quadra da unidade escolar.

Os policiais realizaram a abordagem e com um deles foi encontrado maconha e apetrechos diversos em uma pochete. Questionado, disse que seria para consumo próprio.

Diante do fato, os nove estudantes foram liberados, já o aluno que estava com a droga foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

