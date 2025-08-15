(16) 99963-6036
Segurança

Estudante é atropelada no Jardim Bandeirantes

15 Ago 2025 - 18h44Por Jéssica C.R.
Um atropelamento foi registrado na tarde desta sexta-feira (15) na  Miguel Petroni, no bairro Jardim Bandeirantes, próximo à USP. A vítima, estudante de 26 anos, atravessava a via acompanhada de uma amiga.
 
Segundo relatos, a amiga conseguiu se afastar, mas a estudante recuou e acabou parada na pista. O condutor do veículo, que seguia no sentido centro-bairro, não percebeu a presença da vítima e a atropelou.
 
A estudante foi atendida inicialmente por uma motolança e, em seguida, encaminhada à Santa Casa de São Carlos pelo SAMU, apresentando escoriações e trauma na perna.

Últimas Notícias