Estudante de mestrado da USP, acusado de pichações, se apresentou como comunista, afirma delegado

Delegado Edmundo Ferreira Gomes deu detalhes das investigações - Crédito: Maycon Maximino

Um estudante de mestrado em Física da Universidade de São Paulo (USP) de 23 anos foi detido por policiais do 3º Distrito Policial, com apoio da Guarda Municipal, em uma república estudantil localizada na região central de São Carlos. A operação foi conduzida após a expedição de um mandado de busca e apreensão autorizado pelo juiz de garantias. Ele é acusado de realizar pichações em São Carlos, inclusive a estátua do Conde do Pinhal.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Edmundo Ferreira Gomes, a investigação foi concluída com a identificação do autor, o que permitiu o pedido judicial para busca domiciliar. "Chegamos à autoria, aí nós pedimos a busca judicial, busca domiciliar, e essa busca foi concebida pelo juiz de garantias. Com esse mandado de busca, nós fizemos o planejamento para poder efetivar com apoio da Guarda Municipal", explicou o delegado.

A equipe policial se dirigiu até o endereço indicado, na avenida São Carlos, onde encontraram duas moradoras que permitiram a entrada dos agentes. Durante as buscas, foi localizado um "tablete de drogas" na sala da residência. O estudante, que não estava presente no momento da abordagem, foi informado da operação e se apresentou pouco tempo depois, confessando a posse dos entorpecentes e assumindo a autoria das pichações.

Segundo o delegado Edmundo Ferreira Gomes, o estudante declarou que as pichações foram motivadas por questões ideológicas. "Ele se identificou com uma posição ideológica como comunista, disse que foi esse o motivo que levou ele a fazer as pichações, por um motivo ideológico. Mas ele não tem afiliação com partido nenhum, alegou não ter relação com nenhum político, mas é um ideólogo autônomo", relatou o delegado.

Ainda de acordo com Gomes, o estudante detalhou toda a dinâmica dos atos, que incluíram pichações em monumentos públicos e objetos espalhados pela cidade. O acusado foi autuado por dano qualificado contra o patrimônio público de forma continuada. "Com o interrogatório dele, já foi ouvido, alertado dos delitos, e ele confessou em detalhes o que fez, toda a dinâmica. Ele foi indiciado como praticante de dano qualificado contra o patrimônio público, e de uma forma continuada, porque fez várias vezes e causou atos de vandalismo em vários objetos públicos e monumentos públicos", acrescentou. Após prestar depoimento foi liberado, mas irá responder pelos crimes.

