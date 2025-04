Estudante de 13 anos é ameaçado de morte por pais de colega após desentendimento em escola

Ronda Escolar Polícia Militar - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

De acordo com um boletim de ocorrência, um aluno de 13 anos foi ameaçado pelos pais de um colega de escola, após um desentendimento entre os dois ocorrido na escola Militão de Lima.

Segundo relato da mãe da vítima, a situação teria começado com um desentendimento na escola no dia anterior, quando seu filho teria dado um soco no colega após uma briga. A direção da escola resolveu o caso internamente, mas, no dia seguinte, os pais do outro aluno foram até a escola para confrontá-lo.

Eles estavam acompanhados da avó e da irmã do agressor. Ainda de acordo com o boletim, durante o confronto, o pai do aluno agressor teria ameaçado o menino de morte, alegando ser integrante de uma facção criminosa. A Polícia Civil irá apurando os fatos.

