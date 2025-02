Estudante da USP São Carlos é encontrado morto em sua moradia

Compartilhar no facebook

IML de São Carlos - Crédito: arquivo

Uma fatalidade marcou a quinta-feira, 20, com a morte do universitário T.C.B.R., 26 anos, natural de Minas Gerais. Ele residia em um imóvel na rua Episcopal, no centro.

Nesta quinta, professores e colegas deram falta do estudante que não atendia o celular. Foram até a sua moradia, porém a porta estaria trancada. Chamaram um chaveiro e ao entraram, encontraram o corpo do universitário, na cama, inerte.

Foi acionada a PM e o SAMU que constatou a morte da vítima, que não apresentava ferimentos. A Perícia Técnica também foi acionada e o corpo do universitário encaminhado ao IML para apurar a causa da morte.

