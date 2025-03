Estudante da USP Ã© detido acusado de furtar itens em mercado do Passeio SÃ£o Carlos

Produtos apresentados no plantão - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (6), um estudante da Universidade de São Paulo (USP), de 35 anos, foi detido após ser acusado de tentar furtar itens em um mercado localizado no Passeio São Carlos.

De acordo com informações, o estudante teria realizado compras normalmente, pagando por alguns produtos no caixa. No entanto, um segurança do estabelecimento teria percebido que ele também havia colocado outros itens em sua bolsa sem efetuar o pagamento. Ao ser abordado, o homem teria confessado que os itens estavam em sua bolsa e afirmou que não tinha dinheiro para pagá-los.

Diante da situação, a polícia foi acionada e conduziu o estudante ao plantão policial para registro da ocorrência. O caso foi registrado e o suspeito foi liberado após os procedimentos legais.

Leia Também