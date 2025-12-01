(16) 99963-6036
segunda, 01 de dezembro de 2025
Segurança

Estudante cai em golpe ao tentar comprar comida em site falso

01 Dez 2025 - 09h40Por Jéssica C.R.
Um estudante de 33 anos registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Seccional de São Carlos após cair em um golpe ao tentar pedir comida pela internet. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (28).

Segundo o boletim, a vítima informou que realizou um pedido de alimentos por meio de um site e efetuou o pagamento de R$ 34,90. Porém, após algumas horas sem receber o pedido, tentou entrar em contato com o suposto restaurante, mas não obteve retorno.

Preocupado, o estudante se dirigiu ao endereço divulgado na plataforma digital. No local, conversou com moradores e comerciantes que ocupam o prédio informado, e todos afirmaram desconhecer o estabelecimento.

Diante da constatação de fraude, o consumidor procurou o Plantão Policial, onde relatou o ocorrido e registrou que seus dados pessoais, como nome, CPF e telefone, foram utilizados de forma indevida. Ele já realizou contestação administrativa junto ao banco responsável pelo pagamento.

 

