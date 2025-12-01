Estudante cai em golpe ao tentar comprar comida em site falso

Um estudante de 33 anos registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Seccional de São Carlos após cair em um golpe ao tentar pedir comida pela internet. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (28).

Segundo o boletim, a vítima informou que realizou um pedido de alimentos por meio de um site e efetuou o pagamento de R$ 34,90. Porém, após algumas horas sem receber o pedido, tentou entrar em contato com o suposto restaurante, mas não obteve retorno.

Preocupado, o estudante se dirigiu ao endereço divulgado na plataforma digital. No local, conversou com moradores e comerciantes que ocupam o prédio informado, e todos afirmaram desconhecer o estabelecimento.

Diante da constatação de fraude, o consumidor procurou o Plantão Policial, onde relatou o ocorrido e registrou que seus dados pessoais, como nome, CPF e telefone, foram utilizados de forma indevida. Ele já realizou contestação administrativa junto ao banco responsável pelo pagamento.

