Estudante agride professor em escola estadual de São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um desentendimento dentro de uma sala de aula terminou em agressão física na manhã desta sexta-feira (26), em uma escola estadual localizada no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a situação ocorreu durante uma aula de Língua Portuguesa, quando um professor de 61 anos discutiu com um aluno de 17 anos por causa do uso do ventilador da sala. Durante o atrito, o professor teria esbarrado no estudante, que revidou desferindo um soco contra o ombro direito do docente.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou as partes até a Central de Polícia Judiciária. O professor relatou que não sofreu lesões aparentes, mas sentia dores no local atingido. Ele foi encaminhado para exame de corpo de delito.

O adolescente foi liberado à responsável legal mediante termo de compromisso, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A direção da escola informou que a sala de aula possui câmeras de monitoramento e que as imagens serão preservadas para eventual uso nas investigações.

