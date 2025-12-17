Peruano procurado por estupro é preso no Jockey Club

Viatura Plantão Policial -

Um estrangeiro, natural do Peru, procurado pela Justiça pelo crime de estupro, foi preso na manhã desta quarta-feira (17) na Rua Rio Araguaia, no bairro Jockey Club.

De acordo com as informações, a equipe policial realizava patrulhamento pela região quando avistou o indivíduo caminhando pela via. Os agentes já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, que estava foragido da Justiça.

Durante a abordagem, após consulta aos dados pessoais, foi confirmada a identidade do suspeito e a existência de um mandado de prisão definitiva para cumprimento de pena de 14 anos de reclusão, com base no artigo 214 do Código Penal.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

