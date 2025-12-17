(16) 99963-6036
quarta, 17 de dezembro de 2025
Segurança

Peruano procurado por estupro é preso no Jockey Club

17 Dez 2025 - 11h35Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Plantão Policial - Viatura Plantão Policial -

Um estrangeiro, natural do Peru,  procurado pela Justiça pelo crime de estupro, foi preso na manhã desta quarta-feira (17) na Rua Rio Araguaia, no bairro Jockey Club.

De acordo com as informações, a equipe policial realizava patrulhamento pela região quando avistou o indivíduo caminhando pela via. Os agentes já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, que estava foragido da Justiça.

Durante a abordagem, após consulta aos dados pessoais, foi confirmada a identidade do suspeito e a existência de um mandado de prisão definitiva para cumprimento de pena de 14 anos de reclusão, com base no artigo 214 do Código Penal.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

Leia Também

Homem procurado por tráfico é preso durante apoio da Guarda Municipal em frente à Rodoviária
Segurança12h20 - 17 Dez 2025

Homem procurado por tráfico é preso durante apoio da Guarda Municipal em frente à Rodoviária

Mulher fica ferida após colisão entre moto elétrica e carro na avenida São Carlos
Segurança11h25 - 17 Dez 2025

Mulher fica ferida após colisão entre moto elétrica e carro na avenida São Carlos

Homem de 30 anos morre após apresentar dores nas costas em São Carlos
Segurança08h47 - 17 Dez 2025

Homem de 30 anos morre após apresentar dores nas costas em São Carlos

Homem é agredido dentro de conveniência de posto no Centro de São Carlos
Segurança08h43 - 17 Dez 2025

Homem é agredido dentro de conveniência de posto no Centro de São Carlos

PM apreende drogas na rua Rio do Sono
Jockey Clube 08h38 - 17 Dez 2025

PM apreende drogas na rua Rio do Sono

Últimas Notícias