domingo, 19 de outubro de 2025
Estoquista que se envolveu em colisão entre moto e carro na SP-215 morre em São Carlos

Felipe Bizerra Dias ficou internado 2 meses na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos; o acidente aconteceu dia 5 de agosto

19 Out 2025 - 12h00Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

O estoquista Felipe Bizerra Dias, de 20 anos, morreu na noite deste sábado (18), após passar dois meses internado na Santa Casa de São Carlos. O jovem havia sofrido um grave acidente no dia 5 de agosto deste ano, na rodovia Paulo Lauro (SP-215).

Segundo informações Felipe pilotava uma moto quando por razões desconhecidas, colidiu com um carro no 137 da rodovia. O impacto foi violento e a vítima foi socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, com ferimentos graves e permaneceu internado no hospital desde então.

Na ocasião, a ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar). O corpo do jovem, foi levado para o IML (Instituto Médico de São Carlos) e o horário do velório e sepultamento não foram divulgados. 

A Polícia Civil, continua investigando as causas do acidente. 

