Estelionatário engana comprador e proprietário durante negociação de moto em São Carlos

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 30 anos registrou um boletim de ocorrência nesta quarta-feira (1º), após cair em um golpe de estelionato durante a negociação de uma motocicleta em Osasco.

De acordo com o relato, ele encontrou no Facebook o anúncio de uma Honda XRE, ano 2015, pelo valor de R$ 10 mil. Ao entrar em contato, o anunciante se apresentou como “Antônio” e informou que o veículo havia sido retomado de um sobrinho que não pagava as parcelas. O homem orientou a vítima a ir até o Shopping Iguatemi, em São Carlos, onde outro indivíduo, de 56 anos, compareceu levando a moto.

Após ver o veículo, a vítima decidiu comprá-lo e foi instruída por “Antônio” a não comentar valores com o suposto sobrinho. Em seguida, fez um PIX de R$ 9.500 para a chave de e-mail fornecida pelo golpista. O valor, porém, não caiu na conta do homem de 56 anos, que aguardava no local. Logo depois, ambos perderam contato com “Antônio”.

O homem de 56 anos também relatou à polícia que realmente possuía a motocicleta, anunciada por R$ 17,5 mil em outro site. Ele disse ter sido procurado por “Antônio”, que se apresentou como interessado e afirmou que enviaria um funcionário para ver o veículo. No encontro em São Carlos, não houve formalização de contrato nem recebimento de valores, e ficou claro que se tratava de um golpe.

A vítima foi orientada sobre o prazo legal para representação. O caso será investigado pela Polícia Civil.

