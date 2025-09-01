Estatísticas de julho apontam queda em homicídios e aumento em roubos de veículos em São Carlos

Viatura Força Tática -

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) divulgou no final da semana passada os números da criminalidade referentes ao mês de julho em São Carlos. Os dados mostram variações em diferentes tipos de ocorrências quando comparados a junho.

Segundo as estatísticas, os homicídios dolosos caíram de 2 casos em junho para 1 em julho. Em contrapartida, as lesões corporais dolosas aumentaram de 20 para 22 registros.

O levantamento também mostra que não houve registro de latrocínio em julho, enquanto em junho houve um caso. Já os crimes de estupro passaram de 2 para 3 ocorrências, e os estupros de vulnerável apresentaram queda, passando de 6 em junho para 3 em julho.

Nos crimes contra o patrimônio, os números variaram. Os roubos em geral caíram de 12 para 8 casos, mas os roubos de veículos cresceram, de 0 em junho para 4 em julho. Já os furtos em geral tiveram um leve aumento, de 213 para 221 registros, enquanto os furtos de veículos se mantiveram estáveis, com 24 casos em cada mês.

