Estatísticas da SSP mostram alta nos furtos e roubos e queda em homicídios em São Carlos

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) divulgou os dados da criminalidade referentes ao mês de agosto em São Carlos. Os números mostram variações em diferentes tipos de ocorrências, com destaque para o aumento nos furtos em geral e nos casos de estupro de vulnerável.

De acordo com o levantamento, não houve registro de homicídios em agosto, enquanto em julho havia sido contabilizado um caso. Também não foram registrados latrocínios nos dois meses analisados.

Nos crimes contra a dignidade sexual, houve queda nos estupros em geral, que passaram de três em julho para apenas um em agosto. Já os estupros de vulnerável cresceram, passando de três para cinco casos.

No que se refere a crimes patrimoniais, os roubos em geral aumentaram de 8 para 14 ocorrências, enquanto os roubos de veículo caíram de 4 para zero. Os furtos em geral também cresceram, de 221 em julho para 250 em agosto. Já os furtos de veículos apresentaram ligeira redução, de 24 para 22 casos.





