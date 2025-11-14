(16) 99963-6036
Está preso no Centro de Triagem jovem que matou cachorro a facadas

14 Nov 2025 - 09h03Por Da redação
Está no Centro de Triagem o homem de 22 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (13) após matar um cachorro com golpes de faca na Rua Joaquim Roda, no Cidade Aracy II, em São Carlos. O caso foi registrado como maus-tratos a animais.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo COPOM após uma familiar do suspeito receber vídeos mostrando o animal já morto. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem calmo, já atendido por uma enfermeira do SAMU. Ele teria relatado aos policiais que sofre de surtos, faz uso de medicamentos controlados e é usuário de maconha.

Ainda de acordo com o registro, o jovem confessou que matou o cão por volta do meio-dia usando uma faca, após desferir diversos golpes no animal, que estava sob sua responsabilidade. A cabeça e uma das patas dianteiras do cachorro foram encontradas separadas do corpo.

No quarto do suspeito, os policiais localizaram três pés de maconha, que foram apreendidos. A faca utilizada no crime também foi recolhida e encaminhada para perícia. O local passou por investigação do Instituto de Criminalística.

Diante dos fatos, a Polícia Civil determinou a prisão em flagrante por maus-tratos com resultado morte, cuja pena varia de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda de animais.

O indiciado foi encaminhado ao Centro de Triagem da cadeia pública, onde aguardará audiência de custódia.

