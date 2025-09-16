(16) 99963-6036
Escola municipal é alvo de vandalismo no Jardim Paulistano

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Na madrugada de segunda-feira (15), entre 3h e 8h, na escola municipal Maria Luiza Perez localizada no Jardim Paulistano, em São Carlos, foi alvo de arrombamento e danos ao patrimônio público.

De acordo com o boletim de ocorrência, o alarme da unidade perdeu a conexão com a Guarda Municipal justamente no período em que ocorreu a invasão. Nesse intervalo, houve a tentativa de entrada pela parte dos fundos, com o arrombamento de duas portas de banheiros externos, próximos ao parque infantil.

A vítima, uma mulher de 56 anos, responsável pela instituição, relatou os danos e registrou a ocorrência junto à Polícia Civil.

