sexta, 28 de novembro de 2025
Suspeita de maus-tratos

Escola identifica hematomas em criança e aciona polícia em São Carlos

28 Nov 2025 - 14h52Por Da redação
Caso foi atendido pelo Conselho Tutelar de São Carlos - Crédito: Maycon MaximinoCaso foi atendido pelo Conselho Tutelar de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Uma criança de 9 anos foi encaminhada à delegacia na tarde desta quinta-feira (27), em São Carlos, após funcionários de uma escola municipal identificarem hematomas pelo corpo do aluno. O caso foi registrado como suspeita de maus-tratos.

Segundo o boletim de ocorrência, o estudante, matriculado no 3º ano do ensino fundamental, relatou aos profissionais da escola que havia sido agredido com chineladas por sua mãe, de 42 anos, no dia anterior. Ele teria comentado sobre as dores a um colega de sala, que avisou a professora, levando a direção a verificar a situação.

A equipe escolar acionou o Conselho Tutelar 3, mas, segundo o registro policial, as conselheiras orientaram por telefone que a criança fosse entregue a um responsável. A avó materna, de 60 anos, compareceu ao local e assumiu a guarda provisória do menino.

Diante dos hematomas aparentes, a Polícia Militar levou a criança à Delegacia de Plantão, acompanhada da avó e de uma diretora da escola. A responsável provisória informou que o neto contou ter sido agredido após dar doce à irmã mais nova e desobedecer a mãe.

A genitora não compareceu à delegacia e não atendeu às tentativas de contato telefônico feitas pela autoridade policial. Ela deverá prestar depoimento posteriormente. Um exame de corpo de delito foi requisitado para a vítima.

O caso será encaminhado à delegacia responsável pela área, além do Ministério Público e da Vara da Infância e Juventude. Um estudo psicossocial deverá ser realizado na casa da avó, que segue com a guarda provisória até nova determinação.

