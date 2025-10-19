Equipe do Samu realiza parto dentro da ambulância em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A tarde deste domingo (19), foi marcada por emoção e eficiência no atendimento do Samu de São Carlos. Por volta das 13h35, uma equipe realizou o parto de uma criança dentro da própria ambulância, garantindo um nascimento seguro e tranquilo para mãe e bebê.

A ocorrência começou no bairro Residencial Vida Nova, onde uma gestante de 21 anos, em trabalho de parto e com fortes contrações, acionou o serviço de emergência. A equipe formada pelo condutor Elvis e pela profissional de enfermagem Rejane — foi rapidamente até o local para prestar socorro.

Ao chegar, foi constatado que a jovem já estava em fase avançada de trabalho de parto. A ambulância iniciou o deslocamento rumo à maternidade, mas ao passar em frente à USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim Botafogo, a gestante entrou em parto ativo.

Com técnica, experiência e agilidade, os profissionais do Samu realizaram o parto dentro da viatura, trazendo ao mundo uma menina saudável. Em seguida, mãe e bebê foram levadas com segurança para a maternidade, onde receberam os cuidados médicos necessários.

A atuação rápida e precisa dos profissionais reforça a importância do Samu no atendimento de emergências e no cuidado humanizado à população. O caso também foi celebrado pela equipe que destacou a alegria de participar de um momento, tão marcante na vida de uma família.

