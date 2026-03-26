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Equipe do Canil do BAEP localiza drogas durante operaÃ§Ã£o no CDHU

26 Mar 2026 - 13h31Por Da redaÃ§Ã£o
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Equipe do Canil do BAEP localiza drogas durante operaÃ§Ã£o no CDHU - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta quinta-feira, 26, a equipe do Canil do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizou uma operação de saturação CDHU, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região.

Durante o patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, os policiais se depararam com diversos indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram, não sendo possível abordá-los.

Diante da situação, a equipe empregou a cadela farejadora K9 Kira, que teve papel fundamental na ocorrência. A cão policial indicou a presença de entorpecentes em uma casinha de gás, localizada no Bloco 4 do conjunto habitacional.

No local, foi localizada uma sacola contendo uma quantidade considerável de drogas, entre elas maconha, crack e cocaína, além de duas máquinas de cartão e uma balança de precisão itens comumente utilizados no tráfico.

Toda a apreensão foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde os entorpecentes e objetos foram apreendidos.
A ação destaca a eficiência da equipe do Canil do BAEP, especialmente com o emprego do cão farejador, no combate ao tráfico de drogas e na retirada de ilícitos das ruas.

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