Equipe da ROCAM apreende drogas no CDHU

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (28), a equipe ROCAM da Polícia Militar apreendeu drogas durante patrulhamento de saturação no CDHU, Condomínio 4, em São Carlos.

Segundo a PM, ao perceberem a presença policial, vários indivíduos que estavam pelo local fugiram em direção ignorada. Durante a varredura, os policiais encontraram uma sacola contendo entorpecentes.

O material foi apresentado no Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como apreensão de entorpecentes. Posteriormente, os itens foram encaminhados à perícia da Polícia Científica.

