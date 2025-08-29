(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Segurança

Equipe da ROCAM apreende drogas no CDHU

28 Ago 2025 - 21h53Por Jessica CR
Equipe da ROCAM apreende drogas no CDHU - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (28), a equipe ROCAM da Polícia Militar apreendeu drogas durante patrulhamento de saturação no CDHU, Condomínio 4, em São Carlos.

Segundo a PM, ao perceberem a presença policial, vários indivíduos que estavam pelo local fugiram em direção ignorada. Durante a varredura, os policiais encontraram uma sacola contendo entorpecentes.

O material foi apresentado no Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como apreensão de entorpecentes. Posteriormente, os itens foram encaminhados à perícia da Polícia Científica.

