Equipe Canil da GM localiza drogas e apreende moto de origem suspeita

Moto de origem suspeita foi apreendida pelos GMs - Crédito: Maycon Maximino

Guardas municipais da equipe Canil apreenderam uma moto de origem suspeita e entorpecentes. Os fatos aconteceram em uma praça no cruzamento das ruas Pedro Carlos Fabiano com a Giuseppe Broggio, no Jardim Social Presidente Collor. Um adolescente de 17 anos foi detido para esclarecimentos.

A GM patrulhava o bairro quando o comportamento de três homens levantou suspeitas. Foi feita a abordagem e com eles, nada de ilícito foi encontrado.

Entretanto, uma moto que estava próximo, os GMs notaram que a placa seria de confecção artesanal e as numerações do chassi e motor, raspados. O adolescente assumiu a propriedade e disse ter comprado. Mas não apresentou nenhuma documentação.

Nas proximidades, com o auxílio da K9 Índia, encontraram em meio ao mato da praça, uma sacola com drogas no interior. Nenhum dos abordados assumiu a propriedade.

Diante dos fatos, a moto foi apreendida, bem como a droga. O adolescente foi encaminhado à CPJ para esclarecer os fatos.

