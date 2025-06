Equipe Canil da GM localiza drogas abandonadas no Santa Angelina em São Carlos

Crédito: divulgação

Na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 10h40, a equipe do Canil da Guarda Municipal de São Carlos localizou uma grande quantidade de entorpecentes no bairro Santa Angelina, durante patrulhamento preventivo.

A ação ocorreu na Avenida João Dagnone, onde os guardas avistaram vários indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, fugiram em direção ignorada, impossibilitando a abordagem. Diante da suspeita, os agentes realizaram uma varredura pelo local com o apoio da cadela K9 Índia.

Com o auxílio do faro da K9, os guardas encontraram uma sacola enterrada no canteiro central da via. Dentro dela estavam 131 ependorfs com substância análoga à cocaína, 57 invólucros e 17 tabletes de maconha, 78 pedras semelhantes ao crack, além de 14 tubetes de Skank, 12 porções de Haxixe e 6 de dry.

Todo o material apreendido foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ninguém foi detido.

