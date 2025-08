Equipamentos de monitoramento são alvos de furto e vandalismo na SP-318, em São Carlos

Compartilhar no facebook

Rodovia SP-318 - Crédito: reprodução

A concessionária ViaPaulista, responsável pela administração da Rodovia SP-318, registrou um boletim de ocorrência após constatar furto e vandalismo em equipamentos de monitoramento (CFTVs) instalados ao longo da via, em São Carlos. O crime foi identificado na madrugada desta terça-feira (5), nas imediações dos quilômetros 265+150 e 277+000 da rodovia, sentido norte.

Segundo informações do boletim elaborado na Delegacia Eletrônica, criminosos furtaram um banco com 16 baterias estacionárias da marca Freedom by Heliar, modelo DF 1000 – 12V 70AH. Além disso, houve danos à fibra óptica e à estrutura dos equipamentos, o que comprometeu o funcionamento dos sistemas de videomonitoramento.

