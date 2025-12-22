Envolvimento com drogas pode ter motivado homicídio na região da rodoviária

Local do crime - Crédito: Lourival Izaque

Envolvimento com drogas pode ter motivado a morte do homem de 44 anos, assassinado com uma facada na tarde deste domingo (21), na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, na Vila Costa do Sol, pode ter

A vítima foi identificada como Jean Carlos Garcia. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele foi atingido por um golpe de arma branca na região do tórax, próximo ao coração.

Policiais militares foram acionados via COPOM para atender inicialmente a uma ocorrência de agressão. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída em via pública, em estado grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu logo em seguida, e o médico responsável constatou o óbito ainda no local.

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações apuradas durante as diligências, o homicídio pode estar relacionado a um desentendimento envolvendo a venda de entorpecentes. Testemunhas relataram que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas pela polícia. Há indícios de que os suspeitos tenham fugido em um Chevrolet Celta preto, de quatro portas. A autoria do crime ainda é investigada.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e será apurado pelo 3º Distrito Policial de São Carlos.

