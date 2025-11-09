Entregador é esfaqueado durante assalto em São Carlos

Viatura giroflex -

Um entregador por aplicativo, de 25 anos, foi vítima de um roubo na noite de sábado (8), na Rua Doutor Serafim Vieira de Almeida, no bairro Jardim Paraíso, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem retornava para casa por volta das 23h25, após realizar entregas pelo aplicativo iFood, quando foi abordado por um indivíduo que estava a pé, vestindo jaqueta preta, bermuda azul e chinelo. O assaltante, armado com uma faca, anunciou o roubo e exigiu os pertences da vítima.

Em determinado momento, o criminoso montou em uma bicicleta e tentou fugir. A vítima reagiu, tentando derrubá-lo, mas acabou sendo atingida por uma facada nas costas, sofrendo um corte superficial que rasgou sua camiseta.

O assaltante fugiu levando a bicicleta — uma Mountain Bike Endorphine 4.3 (modelo 2018), aro 29, nas cores vermelha e preta — além de um celular Asus Zenfone 8, o suporte de celular e um dispositivo de pagamento eletrônico.

Após o crime, o entregador correu até um bar próximo e pediu ajuda. Apesar do ferimento, ele não precisou de atendimento médico imediato. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia responsável pela área para investigação.

Leia Também