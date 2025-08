Entregador é acusado de assediar cliente durante entrega de comida em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Motoboy - Crédito: Agência Brasil

Uma mulher de 32 anos registrou um boletim de ocorrência na tarde desta segunda-feira (4), após relatar ter sido vítima de assédio por parte de um entregador de aplicativo em São Carlos. O caso aconteceu na noite de domingo (3), por volta das 21h15, na região do Jardim Tangará.

Segundo o relato da vítima, ela havia feito um pedido por aplicativo em um restaurante local. No momento da entrega, o entregador teria insistido diversas vezes para obter seu número de WhatsApp, mesmo após ela afirmar que era casada e recusar o pedido.

A mulher contou ainda que, diante da recusa, o entregador teria levantado o celular como se fosse fotografá-la, o que a fez temer pela própria segurança. Em seguida ela entrou no condomínio e fechou o portão.

A vítima afirmou que conseguiu uma imagem do entregador por meio das câmeras de segurança do local e entrou em contato com o aplicativo para registrar a reclamação. A orientação da empresa foi para que ela formalizasse o caso junto à polícia.

A ocorrência foi registrada como assédio e será encaminhada à delegacia responsável pela área para as providências cabíveis. O autor ainda não foi identificado.

Leia Também