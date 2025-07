Entregador desaparece com produto e mulher registra BO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de apropriação indébita foi registrado na Delegacia Eletrônica de São Carlos após o sumiço de um item enviado por meio de um aplicativo de entregas. A ocorrência foi comunicada no dia 1º de julho, embora os fatos tenham acontecido no final de maio.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma loja localizada na região central da cidade solicitou o serviço de entrega rápida para enviar uma garrafa térmica, avaliada em R$ 100,00, a uma cliente. O motoboy responsável coletou o objeto no estabelecimento e seguiu para o endereço informado, em um condomínio na Rua Dr. Marino Costa Terra.

No entanto, ao chegar ao local, o entregador não conseguiu efetuar a entrega, alegando que a portaria do condomínio não estava autorizada a receber a encomenda. Em seguida, ele encerrou a corrida no aplicativo e desapareceu com o produto. Várias tentativas de contato foram feitas pelo remetente diretamente no aplicativo, mas não houve retorno.

Ainda segundo o relato, uma reclamação foi aberta junto à empresa responsável pela entrega, porém, até o momento da confecção do boletim, não houve resposta. O caso foi encaminhado à delegacia da área para as providências cabíveis.

Leia Também