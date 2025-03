Entregador alega nÃ£o ter recebido por serviÃ§o e Ã© agredido por dono de restaurante

Entregador mostra lesões - Crédito: Redes sociais

Um motoboy de 23 anos registrou boletim de ocorrência afirmando ter sido agredido na noite deste domingo (23) pelo dono de um restaurante em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima prestou serviços de entrega ao comerciante. O pagamento pelos serviços deveria ter sido realizado na quinta-feira (21), o que não ocorreu. Nos dias seguintes, o entregador entrou em contato com o comerciante para cobrar o valor devido, mas teve seu pagamento adiado.

No início da noite deste domingo, o motoboy decidiu ir até o estabelecimento acompanhado de seu pai, e de sua companheira, para tentar resolver a situação. No local, houve um desentendimento, e o dono do restaurante passou a agredir o entregador com tapas, socos e chutes, atingindo sua cabeça, rosto, boca e braços.

O pai do rapaz, também foi agredido, sofrendo um ferimento em uma das pernas. A companheira relatou que, ao final da briga, o comerciante tentou atacá-la com um cone de trânsito, mas não chegou a consumar a agressão. Segundo ela, o autor ainda proferiu ofensas verbais contra ela.

As vítimas foram instruídas a realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal e segue sob investigação.

