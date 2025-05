Entre "idas e vindas", casal entra em vias de fato no Prolongamento Jardim Medeiros

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma discussão que terminou em vias de fato, envolveu um casal na noite desta quinta-feira, 21, em uma casa no Prolongamento Jardim Medeiros, em São Carlos. Em um prazo de alguns meses, foram três eventos envolvendo casos de desavenças e duas medidas protetivas.

Segundo consta em boletim de ocorrência elaborado na CPJ, uma mulher de 46 anos solicitou a PM para tentar resolver o problema que estaria sendo causado pelo companheiro, de 51 anos, que seria usuário de entorpecentes e medicamento controlado.

Relata a mulher que há meses chegou a requerer medida protetiva, uma vez que o companheiro causaria incômodos. Tempos depois, o acusado chegou a ser preso e quando saiu, pediu uma nova oportunidade, que foi dada pela vítima.

Passadas novas semanas, mais uma discussão e briga, com direito a lesões em seus braços e nova medida protetiva até que, no começo da noite desta quarta-feira, 21, o companheiro foi até a moradia e disse que queria conversar. Porém, mais uma discussão e briga. A PM foi ao local, orientou o homem que afirmou que se comportaria. Mas, por volta das 22h, ele ficou novamente alterado e passou a gritar na casa dos fundos, fazendo com que os policiais fossem à moradia e encaminhasse o cidadão até à CPJ para as deliberações de praxe.

