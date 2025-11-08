(16) 99963-6036
Segurança

Entorpecentes são encontrados próximo a creche municipal no Cidade Aracy

08 Nov 2025 - 11h12Por Erika
Entorpecentes são encontrados próximo a creche municipal no Cidade Aracy - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã de sexta-feira (7), guardas municipais de São Carlos foram acionados após a localização de entorpecentes nas proximidades do CEMEI “Profa. Maria Alice Vaz de Macedo”, no bairro Cidade Aracy.

Segundo o boletim de ocorrência, uma funcionária da creche localizou pequenas porções de drogas em meio à grama, junto ao muro da unidade. A equipe da Guarda Municipal compareceu ao local e, com o apoio do canil e da cadela K-9 Índia, realizou varredura nos arredores. Foram encontradas novas porções em terrenos próximos.

Ao todo, foram apreendidas porções de maconha, cocaína, crack e haxixe, todas devidamente embaladas e lacradas para perícia.

A Polícia Civil determinou o encaminhamento do material à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), que ficará responsável pela continuidade das apurações.

