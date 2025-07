Engavetamento termina com carro atingindo muro na Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (30), uma colisão traseira envolvendo três veículos terminou com um deles colidindo contra o muro de um prédio, na rua Padre Teixeira, no bairro Vila Nery.

De acordo com informações, o trânsito estava lento no momento do acidente, quando um VW Fox prata não percebeu a fila de veículos à frente e colidiu na traseira de um Nissan Versa. Com o impacto, o Versa foi empurrado contra um Hyundai HB20 branco e, em seguida, o condutor perdeu o controle da direção.

Desgovernado, o Versa subiu a calçada e passou perigosamente entre duas motocicletas e um carro que estavam estacionados. Por sorte, não atingiu nenhum deles. O veículo só parou ao colidir contra o muro de um prédio, situado ao lado de um lava-rápido.

Apesar do susto, o acidente resultou apenas em danos materiais.

