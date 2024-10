Engavetamento na SP-310 envolve quatro veículos em São Carlos

Dois veículos que se envolveram no engavetamento - Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolveu quatro veículos em uma sucessão de colisões na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Os envolvidos no acidente transitavam sentido interior/capital e no km 235, região do Hospital Universitário, por motivos ignorados, ocorreu as batidas. O fluxo de veículos era intenso e ninguém se feriu, mas todos os carros sofreram danos materiais.

Leia Também