quinta, 28 de agosto de 2025
Engavetamento

Engavetamento envolvendo sete carros causa transtorno na SP-310 em São Carlos

O acidente aconteceu no horário de pico e gerou grande congestionamento na rodovia Washington Luís, mas felizmente ninguém ficou ferido; um dos veículos envolvidos pertence a Câmara Municipal de Embaúba cidade da região de Catanduva

27 Ago 2025 - 19h07Por Flávio Fernandes
Engavetamento envolvendo sete carros causa transtorno na SP-310 em São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximo/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximo/São Carlos Agora

Um engavetamento envolvendo sete veículos foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (27), no km 237 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital–interior, em São Carlos.

De acordo com informações preliminares, a primeira colisão ocorreu entre três carros. Com o congestionamento formado e o fluxo intenso de veículos no horário de pico, outros quatro veículos acabaram se envolvendo mais atrás, ampliando o acidente.

Um dos carros pertencia a Câmara Municipal de Embaúba, cidade da região de Catanduva. Equipes da concessionária EcoNoroeste e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, auxiliar os motoristas e sinalizar o trânsito.

Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos apenas danos materiais. 

