Engavetamento envolvendo quatro veículos deixa uma pessoa ferida na SP-215

Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na noite desta terça-feira (5), no km 148 da Rodovia Professor Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), sentido Rodovia Washington Luís – Ribeirão Bonito, em São Carlos.

O acidente ocorreu logo após uma colisão entre uma moto e um carro, que gerou um congestionamento na via. Com o trânsito parado, os veículos que vinham logo atrás não conseguiram frear a tempo, resultando no engavetamento.

Em um dos veículos, um Fiat Palio, uma passageira de 41 anos, que estava no banco dianteiro, sofreu ferimentos e precisou ser socorrida. Ela recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Corpo de Bombeiros de São Carlos e, posteriormente, foi encaminhada pela equipe do SAMU até a Santa Casa da cidade.

As demais pessoas envolvidas nos outros veículos sofreram apenas ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico.

Equipes da concessionária DER, do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local para atendimento da ocorrência.

