Engavetamento envolvendo ambulância causa congestionamento na SP-310

Um engavetamento envolvendo quatro veículos provocou lentidão na Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital/interior, em Santa Gertrudes (SP), na nesta quarta-feira (23). O acidente ocorreu na altura do km 162,140 e interditou parcialmente a faixa da direita e o acostamento por cerca de três horas.

Segundo informações da concessionária Eixo SP, o tráfego estava lento devido a obras no local, quando o condutor de uma carreta não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira de um caminhão, que atingiu uma ambulância, que por sua vez foi projetada contra outro caminhão.

Cinco pessoas estavam nos veículos: quatro saíram ilesas e uma sofreu ferimentos leves.

As faixas foram totalmente liberadas por volta das 13h37, com o tráfego normalizado na sequência. Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária atuaram no atendimento e remoção dos veículos.

