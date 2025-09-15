Engavetamento envolve quatro veículos na Washington Luís

Crédito: Lourival Izaque

Na tarde deste domingo (14), uma colisão envolvendo ao menos quatro veículos foi registrada em uma rodovia Washington Luís no sentido interior-capital.

De acordo com informações colhidas no local, um dos motoristas relatou que o primeiro carro freou repentinamente e outros três acabaram colidindo em sequência. Apesar disso, quando a reportagem chegou, apenas um veículo – um Mitsubishi – permanecia no acostamento, já bastante danificado.

Os demais automóveis envolvidos deixaram o local antes da chegada das autoridades. Não houve registro de feridos.

A Polícia Rodoviária esteve presente para controlar o tráfego e registrar a ocorrência.

Leia Também