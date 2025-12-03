(16) 99963-6036
quarta, 03 de dezembro de 2025
Segurança

Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-310 em Ibaté

03 Dez 2025 - 18h31Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-310 em Ibaté - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado no final da tarde desta quarta-feira, dia 3, na alça de acesso da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido Ibaté, na altura do km 248.

Os veículos haviam acabado de deixar a rodovia para acessar o trevo de Ibaté quando o último da fila não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do automóvel que seguia à sua frente. Com o impacto, o veículo do meio foi projetado contra o primeiro.

De acordo com informações, um Volkswagen Gol bateu na traseira de um Chevrolet Cruze, e o Cruze acabou colidindo na traseira de um Ford Focus. O Cruze chegou a parar sobre um barranco às margens da alça de acesso.

Apesar dos danos materiais e do susto, ninguém ficou ferido. A equipe da concessionária esteve no local para sinalizar e interditar parcialmente a via até a remoção dos veículos.

Leia Também

Suspeito é detido após ser encontrado escondido no mato com materiais furtados de empresa em São Carlos
Segurança10h15 - 03 Dez 2025

Suspeito é detido após ser encontrado escondido no mato com materiais furtados de empresa em São Carlos

Motocicleta furtada é localizada em residência no Jardim Tangará
Segurança09h19 - 03 Dez 2025

Motocicleta furtada é localizada em residência no Jardim Tangará

Polícia captura homem procurado pela Justiça em condomínio de São Carlos
Segurança09h12 - 03 Dez 2025

Polícia captura homem procurado pela Justiça em condomínio de São Carlos

Mulher morre após 17 dias internada na Santa Casa
Segurança09h08 - 03 Dez 2025

Mulher morre após 17 dias internada na Santa Casa

Colisão traseira deixa motociclista ferido na Marino da Costa Terra
Segurança08h49 - 03 Dez 2025

Colisão traseira deixa motociclista ferido na Marino da Costa Terra

Últimas Notícias