Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-310 em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado no final da tarde desta quarta-feira, dia 3, na alça de acesso da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido Ibaté, na altura do km 248.

Os veículos haviam acabado de deixar a rodovia para acessar o trevo de Ibaté quando o último da fila não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do automóvel que seguia à sua frente. Com o impacto, o veículo do meio foi projetado contra o primeiro.

De acordo com informações, um Volkswagen Gol bateu na traseira de um Chevrolet Cruze, e o Cruze acabou colidindo na traseira de um Ford Focus. O Cruze chegou a parar sobre um barranco às margens da alça de acesso.

Apesar dos danos materiais e do susto, ninguém ficou ferido. A equipe da concessionária esteve no local para sinalizar e interditar parcialmente a via até a remoção dos veículos.

Leia Também