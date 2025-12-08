(16) 99963-6036
segunda, 08 de dezembro de 2025
Segurança

Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-215

08 Dez 2025 - 19h03Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-215 - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (8) na rodovia SP-215, nas proximidades da fábrica da Volkswagen, em São Carlos.

De acordo com as primeiras informações, o acidente foi provocado pelo intenso fluxo de veículos aliado à chuva que atingia a região no momento da colisão. Os automóveis acabaram se chocando em sequência, causando lentidão no trecho.

Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido. Os danos foram apenas materiais.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local para prestar atendimento, sinalizar a área e orientar os motoristas até a normalização do tráfego.

 

Leia Também

Carro fica prensado em defensa metálica após colisão com caminhão na SP-310
Segurança18h55 - 08 Dez 2025

Carro fica prensado em defensa metálica após colisão com caminhão na SP-310

Motorista perde o controle e colide contra defensa metálica na estrada do Broa
Segurança17h38 - 08 Dez 2025

Motorista perde o controle e colide contra defensa metálica na estrada do Broa

Homem sofre mal súbito e cai de moto durante test drive na Vila Marcelino
Segurança09h45 - 08 Dez 2025

Homem sofre mal súbito e cai de moto durante test drive na Vila Marcelino

Motorista perde o controle do veículo após mal súbito e colide contra muro
Segurança09h42 - 08 Dez 2025

Motorista perde o controle do veículo após mal súbito e colide contra muro

Após denúncia, PM detém menores por tráfico no Jacobucci
Segurança09h26 - 08 Dez 2025

Após denúncia, PM detém menores por tráfico no Jacobucci

Últimas Notícias