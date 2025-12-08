Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-215

Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (8) na rodovia SP-215, nas proximidades da fábrica da Volkswagen, em São Carlos.

De acordo com as primeiras informações, o acidente foi provocado pelo intenso fluxo de veículos aliado à chuva que atingia a região no momento da colisão. Os automóveis acabaram se chocando em sequência, causando lentidão no trecho.

Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido. Os danos foram apenas materiais.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local para prestar atendimento, sinalizar a área e orientar os motoristas até a normalização do tráfego.

