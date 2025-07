Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-215, em frente à Volkswagen

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado no início da noite desta quarta-feira (2), na rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), no sentido São Carlos a Ribeirão Bonito, em frente à empresa Volkswagen.

Segundo informações, o acidente ocorreu devido ao congestionamento no trecho. Dois dos veículos ficaram bastante danificados e não conseguiram seguir viagem, enquanto o terceiro teve apenas pequenos danos.

Apesar do impacto, não houve vítimas, apenas danos materiais. Equipes de resgate da própria Volkswagen prestaram os primeiros atendimentos no local. A concessionária responsável pela rodovia também esteve presente para prestar apoio e sinalizar a via.

