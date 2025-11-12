(16) 99963-6036
quarta, 12 de novembro de 2025
Segurança

Engavetamento entre três veículos é registrado na rodovia Washington Luís

12 Nov 2025 - 08h09Por Da redação
Engavetamento entre três veículos é registrado na rodovia Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta quarta-feira (12) na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 233, sentido interiorcapital.

Segundo informações, o acidente ocorreu devido ao intenso fluxo de veículos no trecho, o que fez com que os condutores não conseguissem evitar a colisão em sequência.

Apesar dos danos materiais nos automóveis, ninguém ficou ferido. A equipe do Policiamento Rodoviário esteve no local e registrou a ocorrência.

