Momento em que vítima é socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo três veículos ocorreu na Avenida Teixeira de Barros (rua Larga) na tarde desta terça-feira (11). O acidente aconteceu quando dois carros reduziram a velocidade para permitir que um veículo estacionasse. Uma mulher ficou ferida.

No Celta, que ficou no meio da colisão, havia uma passageira de 52 anos, que estava usando cinto de segurança. Com o impacto, ela sofreu dores lombares e precisou ser socorrida pelo SAMU para a Santa Casa. O filho da vítima, que também estava no veículo, não teve ferimentos.

As causas do acidente serão apuradas.

