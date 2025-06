Engavetamento entre São Carlos e Ibaté deixa uma pessoa ferida

Crédito: Colaborador

Um engavetamento envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na tarde desta sexta-feira (13), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do quilômetro 245, entre os municípios de São Carlos e Ibaté.

O acidente ocorreu no sentido capital/interior. As causas da colisão ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A vítima foi socorrida no local pela equipe de resgate da concessionária Ecovias do Noroeste Paulista, responsável pelo trecho. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do ferido. O tráfego no local ficou lento durante o atendimento à ocorrência.

